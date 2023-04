Il Napoli batte la Juve 1-0 | scudetto sempre più vicino

(Di domenica 23 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – E’ finita con la vittoria delper 1-0, fra tante polemiche e una pioggia copiosa, la sfida giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino fra il team di Spalletti e lantus. Per i campani un altro passo importante verso lo. Lantus, invece, ha incassato la terza sconfitta di fila in campionato, dopo quelle in trasferta contro Lazio e Sassuolo. Nonostante gli impegni infrasettimanali con notevole dispendio di energie sia da una parte sia dall’altra, è stata una gara di alta intensità anche se con poche occasioni da gol. Il primo squillo della partita è arrivato all’11’ quando un tiro centrale di Cuadrado ha chiamato Meret alla risposta con i pugni. Meglio l’azione corale delche è parso maggiormente padrone del centrocampo, nonostante l’inserimento di ...

Illa Juventus per 0 - 1 con un gol di Giacomo Raspadori, sulla carta non era assolutamente un impegno semplice, ora gli azzurri sono davvero ad un passo dallo scudetto, che potrebbe ...TORINO - Grazie a un gol di Raspadori in pieno recupero, illa Juve a Torino e vola a +17 sulla Lazio quando mancano sette partite alla fine del campionato. Queste le parole di Spalletti al termine della ...Illa Juventus a Torino: decisivo il gol nel recupero di Raspadori, l'MVP. Bene anche Di Lorenzo, Lozano non convince. Nella Juve sotto la sufficienza solo Kostic e Fagioli: Rugani e Danilo ...

Il Napoli batte ancora la Juve, ora lo scudetto è a un passo: decide un gol di Raspadori Sport Fanpage

Il Napoli espugna l'Allianz Stadium battendo la Juventus grazie al gol di Raspadori nel finale e si avvicina allo scudetto. La formazione di Spalletti allunga in testa alla classifica di Serie A e ora ...Nel momento migliore del Napoli, con Osimhen pronto a creare scompiglio nella difesa juventina, la squadra di Massimiliano Allegri passa in vantaggio con Di Maria. Siamo al minuto 82: Milik recupera p ...