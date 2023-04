Il Napoli a un passo dallo scudetto | 1-0 alla Juventus 

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - È finita con la vittoria delper 1-0, fra tante polemiche e una pioggia copiosa, la sfida giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino fra il team di Spalletti e la Juventus. Per i campani un altroimportante verso lo. La Juventus, invece, ha incassato la terza sconfitta di fila in campionato, dopo quelle in trasferta contro Lazio e Sassuolo. Nonostante gli impegni infrasettimanali con notevole dispendio di energie sia da una parte sia dall'altra, è stata una gara di alta intensità anche se con poche occasioni da gol. Il primo squillo della partita è arrivato all'11' quando un tiro centrale di Cuadrado ha chiamato Meretrisposta con i pugni. Meglio l'azione corale delche è parso maggiormente padrone del centrocampo, nonostante l'inserimento di Locatelli tra le ...