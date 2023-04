Il Monza la ribalta | da 0-2 a 3-2! Cade la Fiorentina

(Di domenica 23 aprile 2023) All’U-Power Stadium succede di tutto.regalano una gara piena di emozioni con i brianzoli che sotto 0-2 lano e vincono 3-2. PRIMO TEMPO – Latorna in campo dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League. L’avversario è ilche viene dalla vittoria a San Siro contro l’Inter. La gara si sblocca al 7? minuto con Kouamé che segna dal calcio d’angolo battuto da Biraghi. L’attaccante si trova clamorosamente solo in area e segna il gol dell’1-0, esultando poi come Romelu Lukaku. Ancora l’ivoriano, al 12? pesca benissimo Saponara che da distanza ravvicinata non ha problemi a battere Di Gregorio e fa 2-0. Ilriesce ad accorciare le distanze al 26? con una conclusione di Caprari che salta ecco Martinez Quarta conclude, facendosi ...

60' Dentro Sottil e Castrovilli fuori Saponara e Barak 59' PESSINA NON SBAGLIA!!!! SPIAZZATO TERRACCIANO! LAIL57' Fallo Amrabat su Dany Mota all'interno dell'area di rigori, l'arbitro ...Episodio da moviola in- Fiorentina con il calcio di rigore concesso dall'arbitro Sacchi per il pestone molto vistoso ...problema a livello arbitrale e Pessina segna il gol del 3 - 2 che...L'idea del ritorno di una coupé sportiva è tornata prepotentemente allain seguito alle ...Il numero uno del brand premium del gruppo Stellantis parlando domenica scorsa dal circuito di...

87' - Due cambi per il Monza: Valoti e Marlon entrano al posto di Mota e Izzo. 86' - Angolo per il Monza con il pallone che va in giro per il campo, Jovic non riesce a fermare Machin e ...80' - Ultimo cambio per i viola: Terzic per Dodo 79' - Proprio Petagna fugge via a Quarta ma è bravo Milenkovic a metterci una pezza. 77' - Camnbio del Monza: ...