Il Milan riparte e aggancia la Roma | Leao show e Lecce ko

(Di domenica 23 aprile 2023) L'Inter chiama e ilrisponde. Leesi lanciano un segnale forte nella corsa a un posto in Champions mettendo pressione alle rivali, a cominciare dallaimpegnata nel posticipo nella difficile trasferta con l'Atalanta. Dopo il tris dei nerazzurri a Empoli il Diavoli risolve senza grossi problemi la pratica. E se Inzaghi può godersi una Lu-La ritrovata, Pioli sorride al cospetto della classe e del talento di Rafa. Il portoghese, protagonista dello straripante coast to coast al 'Maradona' contro il Napoli, che ha aperto al Diavolo le porte della semifinale di Champions League, ha messo in mostra il meglio del suo repertorio piegando - da solo o quasi - con una doppietta d'autore il muro dei pugliesi. In crisi di fiducia e di risultati (sono cinque le sconfitte nelle ultime sei ...