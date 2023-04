(Di domenica 23 aprile 2023)O (ITALPRESS) – Uno show diregala la vittoria a unnon brillante ma concreto, che si impone 2-0, in cassa, contro uncomunque coraggioso. E' la doppietta del portoghese, con un gol per tempo, a decidere una sfida nel complesso intensa ma non spettacolare. I padroni di casa prendono in mano le redini del gioco e al 13? vanno al tiro da fuori con Tonali, con Falcone che devia a lato. Pochi istanti dopo, l'arbitro assegna un rigore per atterramento di Hernandez da parte di Baschirotto ma cambia la decisione dopo la revisione al Var. I salentini sfiorano il vantaggio al 19? quando Banda centra in pieno il palo di testa da pochi passi dopo un buco clamoroso della difesa rivale su cross di Gendrey. I rossoneri non trovano spazi contro un avversario ordinato, ma riescono a sbloccare la gara al 40? su una ...

... il belga torna titolare a Empoli,nella ripresa i toscani con due fiammate e un assist ...l'anima di ottimismo in vista della Coppa Italia e della doppia sfida di Champions contro il. Per l'...Ilci mette un pò a raccapezzarsi a prendere le misure, ma l'Inter non ha il coraggio e ... Al minuto 82:40, le cose prendono di colpo unacompletamente diversa: Emre appoggia su Kallon che ...Certo, siamo contenti di aver preso un buon punto contro il, ma adesso guardiamo all'Hellas ... per poi chiudere la conferenza con una giusta osservazione sullache sta prendendo il calcio ...

Il Milan piega il Lecce e ritrova i 3 punti, Leao sugli scudi Il Tirreno

MILANO (ITALPRESS) – Uno show di Leao regala la vittoria a un Milan non brillante ma concreto, che si impone 2-0, in cassa, contro un Lecce ...I rossoneri tornano alla vittoria in campionato grazie ai due goal del portoghese. Nei primi minuti di gara tra Milan e Lecce le occasioni non mancano. Banda mette in apprensione più volte la difesa r ...