Il Milan piega il Lecce e ritrova i 3 punti | Leao-show

(Di domenica 23 aprile 2023)O (ITALPRESS) – Unodiregala la vittoria a unnon brillante ma concreto, che si impone 2-0, in cassa, contro uncomunque coraggioso. E’ la doppietta del portoghese, con un gol per tempo, a decidere una sfida nel complesso intensa ma non spettacolare. I padroni di casa prendono in mano le redini del gioco e al 13? vanno al tiro da fuori con Tonali, con Falcone che devia a lato. Pochi istanti dopo, l’arbitro assegna un rigore per atterramento di Hernandez da parte di Baschirotto ma cambia la decisione dopo la revisione al Var. I salentini sfiorano il vantaggio al 19? quando Banda centra in pieno il palo di testa da pochi passi dopo un buco clamoroso della difesa rivale su cross di Gendrey. I rossoneri non trovano spazi contro un avversario ordinato, ma riescono a sbloccare la ...

Ilritrova così i tre punti in campionato, che lo portano al quarto posto a quota 56, al pari della Roma, che ha però giocato una partita in meno. Deve invece iniziare a preoccuparsi il Lecce, ...... il belga torna titolare a Empoli,nella ripresa i toscani con due fiammate e un assist ...l'anima di ottimismo in vista della Coppa Italia e della doppia sfida di Champions contro il. Per l'...Ilci mette un pò a raccapezzarsi a prendere le misure, ma l'Inter non ha il coraggio e ... Al minuto 82:40, le cose prendono di colpo unacompletamente diversa: Emre appoggia su Kallon che ...

Il Milan piega il Lecce e ritrova i 3 punti, Leao sugli scudi Il Tempo

Milan-Lecce, le pagelle: Oudin sbaglia solo su Tonali, Di Francesco non si vede mai. Strefezza sfiora il gol e poi va di pattinaggio LECCE: Falcone 6 – Se escludiamo un'altra uscita thrilling con pugn