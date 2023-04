Il Milan fatica col Lecce | ma Leao firma il sorpasso all’Inter

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilvince colcon il risultato di 2-0 eilin classifica. Rafaelspacca la partita e segna la doppietta decisiva per il successo rossonero.– Basta un gol per tempo alper chiudere la praticae portarsi al quarto posto in classifica a quota 56 punti a pari con la Roma. La vittoria per 2-0 a San Siro vale ile un giorno al sicuro in Champions League. Ilspreca tanto nel primo tempo, soprattutto con il colpo di testa di Lameck Banda finito sul palo a porta vuota. Ilsfrutta le poche occasioni create e colpisce quando serve. La prima rete arriva al 40? da uno schema su calcio ...

Falcone 6 : incolpevole in occasione dei due gol del, si arrende ad uno straordinario Leao. Gendrey 5.5 : in grande affanno contro Leao, l'esterno destro di Baroni fa una grandea ...Nel secondo tempo hanno fattoa ripartire, potevamo rimetterla a posto e dispiace per il ... Alle 15 Monza - Fiorentina ed Udinese - Cremonese, alle 18- Lecce con Pioli che cercherà i tre ...Commenta per primo Junior Messias ha parlato aTV prima della sfida tra i rossoneri e il Lecce: 'Mi sento bene. Sono entrato nelle ultime due ... Abbiamo sempre fattocon le squadre più in ...

57' Triplo cambio nel Milan: fuori Thiaw, Messias e Tonali, dentro Kjaer, Saelemaekers e Bennacer. 53' Punizione pericolosa per il Lecce, Thiaw spazza via la minaccia. 49' ...Le reazioni social alla vittoria del Milan in campionato contro il Lecce: esaltato Leao per i suoi gol e le giocate, mentre non mancano le polemiche per l'arbitraggio ...