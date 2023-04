Il Leverkusen c' è | batte 2 - 0 il Lipsia e manda un messaggio alla Roma

(Di domenica 23 aprile 2023) Una dimostrazione di forza. Il Bayer, prossimo avversario europeo della(semifinale Europa League),2 - 0 ile resta in corsa per un posto nella prossima fase a gironi ...

Una dimostrazione di forza. Il Bayer, prossimo avversario europeo della Roma (semifinale Europa League),2 - 0 il Lipsia e resta in corsa per un posto nella prossima fase a gironi della Champions League. La squadra di ...... Obafemi Martins per tutti ' Oba Oba.' L'attaccante si rese decisivo nel match contro il... Conceicàoil calcio d'angolo, Abbiati smanaccia, Martins svirgola il sinistro e ritrova ...... "L'inevitabile è accaduto, i miei due club del cuore giocheranno contro Il mio cuoreper il Bayerin queste gare, nonostante la vicinanza che sento per la Roma e per tutta al città, ...

Bundesliga, il Bayer Leverkusen batte il Lipsia, poker del Friburgo allo Shalke Corriere dello Sport

Il prossimo avversario dei giallorossi in Europa League, guidato da Xabi Alonso, è ora al sesto a -5 dal quarto posto e vede la zona Champions ...Nella 29ª giornata la prossima rivale della Roma in semifinale di Europa League si impone grazie alle reti di Hlozek e Amiri ...