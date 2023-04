Il Kenya domina la Sarnico-Lovere Run | Murkomen sgretola il record femminile | Saoli vince tra gli uomini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 aprile 2023) Un tiepido sole di primavera ha acceso di una luce straordinaria il Lago d’Iseo, creando l’atmosfera giusta per la giornata piena di emozioni della 11^Run, evento organizzato da Moving Factory in collaborazione con le amministrazioni locali. Prima della partenza è stato dato il via ad un allegro gruppo di 20 runner in carrozzina del gruppo “I corsari del running Piacenza”. A dare lo start ufficiale ai circa 3mila runner in partenza daalle 9.30 sono stati il Sindaco e il Vicesindaco diGiorgio Bertazzoli e Nicola Danesi, rispettivamente. In attesa degli atleti impegnati nella gara principale, il porto turistico diha salutato al traguardo un migliaio di runner/camminatori partiti alle 8.45 da Riva di Solto per percorrere gli ultimi 6 km e quelli più suggestivi ...