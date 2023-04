Il Gruppo Wagner sta creando una «confederazione» di stati anti-Occidente in Africa | ecco perché il Sudan è così importante per Prigozhin

In un delle carte segrete si stilano le strategie che gli e gli alleati potrebbero seguire per colpire il. Fra queste c'è l'offrire informazioni mirate alle forze ucraine per aiutarle a ...Nikolai Peskov , figlio del portavoce del Cremlino Dmitry, ha combattuto al fronte in Ucraina con il. Lo afferma lo stesso 33enne al quotidiano Komsomolskaya Pravda: ' È stata una mia iniziativa. E assolutamente la mia decisione. Dovevo aiutare tutti quelli che erano lì. Non potevo ...Ma gli oppositori - e gli osservatori internazionali - dicono che si tratta di mercenari delparamilitare russo

Il Gruppo Wagner lavora per creare una «confederazione» di stati anti-Occidente in Africa. Lo rivelano i leak del Pentagono riportati dal Washington Post, secondo i quali il ...Il figlio del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Nikolai, ha confermato al quotidiano Komsomolskaya Pravda di avere servito al fronte - in Ucraina - con il Gruppo Wagner, sottolineando che lo ha fa ...