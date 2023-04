Il giorno sbagliato | recensione del film thriller con Russell Crowe

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 23 aprile 2023) Il: Il, del 2020. Regia: Derrick Borte. Cast:, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson. Genere:. Durata: 93 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix o su Prime Video. Trama: A causa di un colpo di clacson, una giovane madre verrà perseguitata da un autista misterioso e violento, che intende vendicarsi del gesto maleducato. In uno dei fumetti più celebri di Batman, The Killing Joke scritto da Alan Moore e che narra le origini del Joker, il villain per eccellenza dell’uomo pipistrello pronuncia una frase indimenticabile: “Ecco tutto ciò che mi separa dal resto del mondo. Solo una brutta giornata!“. È il punto di partenza anche di questodiretto da Derrick Borte con protagonista ...