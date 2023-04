Il disegno choc dedicato alla Meloni Vergogna La7 | cos' è la sinistra | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Ci sono poche certezze in questa vita. La prima sono le polemiche sul 25 aprile. La seconda, la satira di Propaganda Live a botta sicura sul centrodestra. Impossibile per Diego Bianchi in arte Zoro, il punto di riferimento dei progressisti da salotto e da terrazza, non affrontare il tema della vignetta del Fatto quotidiano contro la sorella dellae suo marito il ministro Lollobrigida. Su una cosa Makkox, matita fissa negli studi di La7, è perlomeno sincero: “Quanto sono invidioso di Natangelo”, riuscito a far infuriare tutto, ma proprio tutto il governo come maibanda Zoro è riuscito. Va detto che ci provano, eh. E quando si mettono d'impegno, tra un rivolo d'odio democratico e l'altro, riescono pure a strappare qualche (sinistro) sorriso. Lo stesso Makkox è protagonista di una tetra-dichiarazione ...