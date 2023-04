Il decreto Cutro inutilmente cattivo | così il governo svela la sua propaganda

... dopo lungo lavorio - è il cosiddetto DL, che prende il nome dal tragico naufragio, avvenuto ... Nelil piatto forte è costituito dall'abolizione della cosiddetta "protezione speciale" , ......organizzato in relazione all'intercetazione del caicco che poi è naufragato in prossimità di, ... Grazie al nuovoImmigrazione più controlli, espulsioni e arresti, altro che accoglienza ...Oggetto della contestazione il cosiddettoche ridimensiona la protezione speciale per i migranti che arrivano in Italia. Dure le critiche anche all'indirizzo dell'ex ministro Marco ...

Così cambia il decreto Cutro. Ma il giro di vite rimane Avvenire

1' di lettura 22/04/2023 - "Un decreto sbagliato, che non affronta in alcun modo le vere cause che in questi anni hanno portato alla morte in mare di migliaia di persone". Questo il commento della Ret ...Anche ad Asti questa mattina, sotto il palazzo della Prefettura, si è svolta la manifestazione per dire no al "Decreto Cutro". (ANSA) ...