Il Chelsea vuole Osimhen e Kvara | la contropartita è nella lista dei desideri del Napoli

Secondo la Gazzetta dello sport La JuventusKoulibaly che in Premier League sta facendo fatica con il. Allegri prepara l'affare low cost con l'idea di un prestito alla Lukaku, il ...Koulibaly, già cercato lo scorso anno quando poi ha deciso di andarsene al, è di nuovo sotto la lente d'ingrandimento della società bianconera. LoAllegri.Allegri loin coppia con Bremer. Kalidou si è pentito di aver detto no l'anno scorso. In estate potrebbe essere tra gli esuberi delPhoto Matteo Ciambelli Koulibaly alla Juventus È una possibilità,...

Mirror - Chelsea vuole tutti: Osimhen o Kvara e ADL ha già chiesto contropartita Tutto Napoli

Calciomercato Juventus: la squadra bianconera è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo e ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly del Chelsea. Il difensore senegalese, che ha già giocato in ...Il Napoli sarebbe interessato al talentuoso calciatore del club inglese che vorrebbe intavolare una trattativa più larga con gli azzurri.