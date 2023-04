Il castello che ti farà sembrare di essere in Irlanda e invece sei in Italia

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 23 aprile 2023) Ami i castelli? Probabilmente devi visitare questo, sembrerà diinma in realtà si trova proprio in. Ilè sicuramente una costruzione simbolo del Medioevo, intorno al quale si sono create storie, leggende e che spesso ha ospitato memorabili assedi rimasti nella Storia. Il suo fascino, ancora oggi, appassiona milioni e milioni di persone in tutto il mondo, anche grazie alla cultura fantasy e dei vari prodotti d’intrattenimento. Questosi trova proprio in: una meta davvero suggestiva – grantennistoscana.itNon c’è infatti un mondo fantastico o fiabesco senza imponenti castelli: che si tratti di Harry Potter, Il Signore degli Anelli o Il Trono di Spade, questa suggestiva costruzione ruba sempre la scena e, soprattutto, l’occhio degli ...