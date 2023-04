Il Cantante Mascherato | ecco chi ha vinto la quarta edizione!

Leggi su isaechia

(Di domenica 23 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda la finalissima de Il. Il programma condotto da Milly Carlucci si è concluso ieri con la vittoria del Cavaliere Veneziano, alias Samuel Peron, maestro di danza nel programma Ballando con le Stelle. Secondo posto per Nino Frassica nei panni di Ciuchino, terzo posto in ex aequo per Nathalie Guetta camuffata da Criceto e Massimo Lopez nei panni di Riccio. Nella puntata di ieri sera sono state svelate le ultime maschere rimaste. Si è partiti con Squalo, alias Tullio Solenghi, per poi proseguire con la maschera di Stella, dove si celava Simona Ventura.tutte le identità di questa edizione del programma: Sandra Milo e Antonio Mezzancella erano camuffati da Cigno, mentre Valeria Fabrizi da Rosa Rossa. Ricky Tognazzi e Simona Izzo erano I Colombi, Mal invece l’Ippopotamo, Signora Coriandoli ...