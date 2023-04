Il Cantante Mascherato chiude | la voce sul web | “Non ritornerà l’anno prossimo”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 aprile 2023) La quarta edizione de Ilsi è appena conclusa e ha visto trionfare Samuel Peron ossia il Cavaliere Veneziano. Tuttavia, il risultato della stagione lascia l’amaro in bocca poiché gli ascolti non hanno rispettato le aspettative. La scontro diretto contro il Serale di Amici 22 è stato fatale in termini di share e adesso c’è il rischio che lo show di Milly Carlucci possa fermarsi per sempre. Non a caso, si vocifera che gli autori vogliano archiviare il programma almeno per un anno. Il: una stagione flop? Dopo tante teorie e indizi, Samuel Peron ha vinto la quarta edizione de Ilnei panni del Cavaliere Veneziano. Il ballerino ha sempre provato a nascondere le sue abilità professionali, ma in occasione dell’ultima puntata si è ...