Il Cantante Mascherato 4 | chi si nascondeva sotto la maschera di Criceto

Il, la gaffe di De Sica: ''Na bella figura de mer*a'. Eliminati i Colombi (Simona Izzo e Ricky Tognazzi) e la Rosa (Valeria Fabrizi) Com'è andata la sfida fra la persona Renato e ...Milly Carlucci è tornata in onda in prima serata su Rai 1 con la finale de Il2023 . Al fianco della padrona di casa, in questa quarta edizione del programma, cinque investigatori d'eccezione che cercheranno di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: ...Nell'intervista in questione la conduttrice di Oggi è un altro giorno, che nelle ultime settimane abbiamo visto ogni sabato sera anche nel team di giurati - investigatori de Il, ...

Finalissima per "Il Cantante Mascherato" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Dopo lo smascheramento di Stella e rivelare che sotto la maschera si nascondeva in realtà Simona Ventura, Milly Carlucci introduce una nuova gara durante la finale de Il Cantante Mascherato 2023.Bravo, bravissimo, bis eccetera eccetera. Punto. Per rendere l’idea di quanto ancora funzioni quello che fa Renato Zero, dopo 55 anni d’attività, meglio dare i numeri che ...