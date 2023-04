"Il cane mi ha mangiato il telefono". Così la giudice voleva depistare le indagini

Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado per 'Il Messaggero' giorgia castriota 3 Per occultare le prove che avrebbero potuto incastrarla, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di ...... il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota , finita tre giorni fa in carcere , sarebbe arrivata al punto di dire che il suoRiccardo le aveva 'il ...Dormire insieme al propriocombatte ansia e depressione. Ma ci sono anche svantaggi: ecco ... ma questo ragazzo habalenottere quest'inverno e ha raggiunto le dimensioni massime! ...

Giorgia Castriota, soldi e depistaggi. I trucchi della gip: «Il cane mi ha mangiato il telefono» ilmessaggero.it

Una condotta spregiudicata e sfrontata emerge dalle intercettazioni su Giorgia Castriota, il gip di Latina arrestato con tre collaboratori ...Nuovi dettagli sull'indagine che ha portato all'arresto di Giorgia Castriota. La distruzione del telefono. «L'ha mangiato il mio cane» ...