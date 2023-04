Il Bari non molla e va a -6 dl Genoa

Leggi su seriea24

Ilpassa a Pisa per 2-1 contro i nerazzurri che subiscono la seconda sconfitta di fila. Al 14? la squadra di D'Angelo resta in dieci dopo che l'arbitro Colombo giudica da rosso diretto un fallo di Nagy da ultimo uomo su Cheddira appena fuori area. L'inferiorità numerica non toglie energie al Pisa che al 18? passa in vantaggio con un rigore di Torregrossa, sesta rete stagionale, concesso per un fallo di Mazzotta sullo stesso attaccante nerazzurro. Ilpareggia al 37?: cross da sinistra di Morachioli e stacco di Esposito che gira in rete di testa. Nella ripresa la gara sembra incanalarsi sul pari, ma il direttore di gara concede un rigore al, dopo consulto al Var, per un tocco di mano in area di Caracciolo. Antenucci trasforma e riporta ila -6 dal secondo posto del.