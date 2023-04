Il Barcellona piega l’Atletico Madrid per 1-0 e vola a +11 sul Real

(Di domenica 23 aprile 2023) Albasta un gol di Ferran Torres per superare, aumentando il divario con le inseguitrici Ilsuperacon un 1-0. Ai blaugrana basta il gol di Ferran Torres nel finale di primo tempo. La squadra di Xavi allunga così in classifica sulle due squadre della capitale: +11 sule +16 sui colchoneros.

prima volta in carriera il 24enne di Atene e raggiungere la finale al torneo ATP 500 di. ... Alla fine del secondo ho ribaltato una partita che sembrava stesse prendendo un'altra, poi ...Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale dell'Atp 500 di2023. Tanti alti e bassi per Alcaraz cheDavidovich Fokina 7 - 6(5) 6 - 4 dopo oltre due ore di gioco. Il numero 2 del mondo si aggiudica un incontro molto più equilibrato di quanto ...

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha scritto per la seconda volta il proprio nome nell'albo d'oro dell'ATP 500 di Barcellona. In finale lo spagnolo ha battuto per la 4a volta in carriera (su 4 match) Stefanos Ts ...Si ferma a un passo dalla finale il cammino all'ATP 500 di Barcellona per Lorenzo Musetti. L'azzurro, al miglior risultato in carriera nel trofeo Godò, ha perso in semifinale contro Stefanos Tsitsipas ...