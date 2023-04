Ignazio La Russa compagno ad honorem

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 23 aprile 2023) Tenta di farci credere che come vice-Mattarella sia stato scelto un nostalgico col fischio e col botto, un irriducibile camerata. In realtà, visti i risultati politici, si dimostra una quinta colonna dei “comunisti“, un agente provocatore della sinistra infiltrato apposta per sputtanare gli avversari. Peggio di incubo per Giorgia Meloni