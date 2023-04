Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi | Mondiale scacchi 2023 | orario 23 aprile | programma | tv | streaming

(Di domenica 23 aprile 2023) Cinque (forse) partite, con questa, alla fine. Il matchentra nella sua fase più complessa, quella in cui ogni punto può diventare decisivo, in cui ogni patta sarà quasi certamente lottatissima, in cui Iandevono dire e dare tutto. Il cinese un vantaggio ce l’ha: tre volte con il Bianco contro le due del russo fino alla fine della rassegna di Astana. Non sono certo state indolori le due patte dell’ottava e nona, ma qui c’è anche l’altro nodo da capire: quanto avrà inciso la scoperta della preparazione dicon Richard Rapport? Intanto una è la certezza: impossibile capire quale apertura ci troveremo davanti in questa domenicastica.: il regolamento e cosa succede in ...

La sfida per il titolo di campione del mondo 2023 di scacchi tra il russo(n.2 al mondo e vincitore del Torneo dei candidati) e il cinese Ding Liren (n. 3 al mondo) si è conclusa dopo 4 ore e 52 minuti con una patta. Domani nuova prova con il cinese che ...Via al Mondiale di scacchi ad Astana, in Kazakistan, dove il russoe il cinese Ding Liren si giocano il titolo. Ma al centro dell'attenzione è l'assenza al tavolo del numero uno al mondo, il norvegese Magnus Carlsen , che proprio a quel titolo ha ...Dopo la rinuncia alla partecipazione dell'attuale campione del mondo Magnus Carlsen, a sfidarsi sono il russo(vincitore del Torneo dei candidati) contro il cinese Ding Liren . È ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: finale con il russo che prova a far cadere in ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 16:53 Per oggi è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport dopo queste 5 ore e 50 minuti con la partita più lung ...Stessa situazione, ma con una partita in meno. Siamo alla nona del match mondiale di Astana, e Ian Nepomniachtchi resta avanti per 4,5-3,5 nei confronti di Ding Liren. Il russo avrà oggi il Bianco, e ...