I tifosi del Napoli cantano | ' Tornerete in serie B' | e gli juventini rispondono

(Di domenica 23 aprile 2023) Che festa allo Stadium per i duemiladel. Un sogno, umiliare il rivale di sempre all'andata e beffarlo così alla fine, al ritorno nella sua tana. Un sogno incredibile e ora lo scudetto ...

Domenica 30 aprile inapoletani potrebbero festeggiare il terzo scudetto della storiaclub. Napoli campione d'Italia se...le combinazioni Il Napoli, dopo 32 partite, è in testa alla ...Il gol di Angel Di Maria respinto in gola con l'urlo deidi casa. Il golsubentrato Giacomo invece innesca l'ammucchiata dei ragazzi di Spalletti , a un centimetro dal traguardo storico (...Che festa allo Stadium per i duemilaNapoli . Un sogno, umiliare il rivale di sempre all'andata e beffarlo così alla fine, al ritorno nella sua tana. Un sogno incredibile e ora lo scudetto è davvero a un passo. Si possono ...

Napoli fuori dalla Champions, ironia dai tifosi del Milan: lo striscione cita Mare Fuori Corriere dello Sport

Il gol di Raspadori nel finale avvicina gli uomini di Spalletti alla conquista del campionato: tutte le ironie e gli sfottò dei social ...I tifosi della squadra saranno molto contenti. Le promesse sono quelle di un nuovo Gatti. Ma sarà effettivamente così Ancora non si sa.