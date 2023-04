... gol di Lukaku al 10', raddoppio di Lautaro alle 67', inutile la reteospiti con Traorè all'...campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità) Sorteggio I...Sembravano abbastanza delineati idal terzo al quinto posto nel girone A di Serie D, ma i risultati delle ultime giornate ...assume i contorni di una finale per evitare la lotteria...... prima una rassegna sul meglioaltri campionati esteri. Partiamo dalla Bundesliga dove dopo ...impegnato in casa con il Bari in un vero e proprio testa a testa per conquistare buoniin ...

I piazzamenti degli italiani alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023. Giulio Ciccone accarezza la top-10, fuga di Velasco, bravo Sobrero OA Sport

Nel giorno del bis solitario del campione uscente, il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), in casa Italia il migliore è Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), 13° a 1’48”, ma nel gruppetto che si è gi ...Continuano le gare della seconda fase del campionato nazionale Uisp Formula U.G.A., UISP Giovani Atleti, che hanno visto scendere in pista con grande entusiasmo e determinazione nelle giornate di saba ...