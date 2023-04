I due fattori che decideranno il voto in Turchia e il futuro di Erdo?an

Leggi su formiche

(Di domenica 23 aprile 2023) Le elezioni che lasi appresta ad affrontare saranno un possibile game changer per gli equilibri nel bacino mediterraneo. Le elezioni nel Paese sono sempre più inique a causa delle limitazioni alla libertà di espressione e di riunione, del controllo governativo su una sempre più ampia fetta dei media e dell’accesso virtualmente illimitato alle risorse pubbliche da parte dell’attuale presidente. Tuttavia, esse hanno la caratteristica di essere anche molto competitive e, come dimostrato dalle elezioni locali del 2019, l’opposizione può effettivamente vincere quando ha la giusta strategia. La prossima battaglia elettorale sarà una delle più difficili per il presidente Recep Tayyip Erdo?an, che si troverà ad affrontare un fronte di opposizione unito, il cosiddetto Tavolo dei sei, in un momento storico in cui il Paese è alle prese con gravi problemi economici e con ...