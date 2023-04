(Di domenica 23 aprile 2023) Semplicità e specialità a confronto in, il teso thriller culinario made in Thai dove lotta di classe e apparenza sono le portate principali di un menù efficace ma non sorprendente. Isono una delle pietanza più appetitose del momento. The Menu di Mark Mylod, Boiling Point di Philip Barantini o la superlativa The Bear su Disney+. Tra cinema e serialità, i thriller drammatici di stampo culinario hanno saputo imporsi con decisione nel panorama dell'intrattenimento di qualità tra grande e piccolo schermo, ritagliandosi un posto importante nel mercato cinematografico e televisivo contemporaneo. Tra sofisticati meccanismi psicologici e uno storytelling realistico delle soffocanti dinamiche interne a cucine stellate o fast food di seconda categoria, con imperanti gerarchie da rispettare e brigate da tenere a bada, ...

Ne parliamo oggi nella nostra, ricordandovi che il titolo è già disponibile in streaming per la visione. Fame di successoracconta la storia di Aoy. Figlia maggiore di una famiglia ...... come nei miglioriGames , a questo punto inizia la sfida tra i due contendenti per l'...Una competizione che si rivela più psicologica ed emotiva che fisica quella al centro delladi ...Ladi, il film di cucina tailandese che è disponibile dall'8 aprile su Netflix Non bisogna farsi ingannare dal look.si presenta con la stessa identica fotografia, con le stesse ...

Hunger, la recensione del nuovo kitchen drama targato Netflix Movieplayer

La recensione di Hunger, il teso thriller culinario made in Thai dove lotta di classe e apparenza sono le portate principali di un menù efficace ma non sorprendente. Su Netflix.Partendo dall'altrettando recente The Menu, 5 film simili a Hunger, il film thailandese sull'alta cucina prodotto da Netflix ...