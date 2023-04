Hockey ghiaccio | Mondiali Nottingham 2023 | i convocati ufficiali

(Di domenica 23 aprile 2023) Tutto pronto per idi 1^ Divisione Gruppo A di, in programma dal 29 aprile al 5 maggio a. Gli azzurri sono tornati oggi suldi Egna per un ultimo allenamento prima della partenza, in programma domani alle ore 12.30. L’esordio è previsto invece per sabato 29 aprile contro la Romania. Il coaching staff azzurro, guidato da Mike Keenan e Mike Pelino, ha diramato le convocazioni. IPortieri: Justin FAZIO, Gianluca VALLINI (Asiago– ICEHL), Damian CLARA (Färjestad BK) Difensori: Alex TRIVELLATO, Peter SPORNBERGER (Schwenninger Wild Wings – DEL), Lorenzo CASETTI, Gregorio GIOS (Asiago– ICEHL), Dylan DI PERNA, Enrico MIGLIORANZI (HC Bolzano – ICEHL), Daniel GLIRA (HC Val Pusteria – ...

Terza vittoria consecutiva per la Nazionale femminile diai Mondiali di 1Divisione Gruppo B di Suwon , in Corea del Sud. Le azzurre superano per 4 - 2 la Slovenia, in un match dominato in lungo e in largo. Domani l'ultima giornata di gioco e per le ...Nella prima mattina qui da noi, pomeriggio in Corea del Sud, missione compiuta per la nazionale italiana femminile disu, impegnata ai Mondiali Division 1 Gruppo B. Ad aprire le marcature in casa azzurra - dove si festeggia il 4 - 2 ai danni della Slovenia - è stata la piossaschese Rebecca Roccella, ...

Si chiude con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana femminile ai Mondiali 2023 di 1^ Divisione Gruppo B di Suwon, in Corea del Sud. Le azzurre, che in apertura di giornata avevano ancora ...