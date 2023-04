“Ho trovato una fede matrimoniale all’uscita dalla curva Nord | di chi è?”

(Di domenica 23 aprile 2023) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, Francesca di Azzano San Paolo, che dopo la partita contro il Bologna di sabato 8 aprile 2023dal Gewiss Stadium dal lato dellahaun anello per terra. “Uscendodel Gewiss Stadium dopo la partita, nella zona in cui gli steward controllano i biglietti, hoper terra un anello. Credo si tratti di una, in oro, che all’interno reca anche una scritta, che è talmente piccola che quasi non si riesce a leggere. Ho già provato a chiedere su vari gruppi e piattaforme se qualcuno l’avesse persa, ma nessuno ha risposto. Vorrei fare questo appello perché mi dispiacerebbe non poterla restituire, avendo anche un valore anche ...

minaccia di cui si discute da anni, che adesso hail timbro dell'ufficialità nei dossier Usa top secret diffusi su Discord da un aviere ventenne. Abbonati per leggere anche Leggi anche ...Il comico ha confrontato la giuria dello show con quella di Ballando con le stelle, affermando con convinzione che la seconda erasorta di TSO e di essere felice di averqui persone ...Anche stasera gli apprezzamenti non apprezzabili non sono mancati e hannola reazione sia ... per esempio in occasione della sua interpretazione digrande canzone come Fai Rumore , niente ...

Naufragio all'Asinara, trovato un cadavere in mare: è il sub scomparso 10 giorni fa TGCOM

La disavventura della famiglia Baldi, un’eternità per percorrere solo pochi chilometri Il racconto della scoperta in cassetta: "Era per mio padre che oggi avrebbe 116 anni..." ...Lunga attività d’indagine dei carabinieri della città: denunciato un 30enne. Furono i residenti di viale Italia a dare per primi l’allarme alle forze dell’ordine ...