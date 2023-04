Highlights Venezia-Varese 92-81 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 23 aprile 2023) Glie i momenti salienti di, sfida valida per la 28esima giornata dellaA1di. I lagunari, guidati da coach Spahija, si sono resi protagonisti di uno sprint notevole nelle ultime settimane, arrivando a collezionare sei successi di fila che vogliono dire quinta posizione in classifica e, grazie al 92-81, hanno conquistato la vittoria anche stasera., ultima a causa della penalizzazione di 16 punti, ha subito una sconfitta che può voler dire tanto nella lotta salvezza. SportFace.

... youtube LND ogni sera alle 21.00 grazie a Ideaweb sarà trasmesso un programma con gli... esclude i lombardi dalla competizione e permette al FriuliGiulia di proseguire il cammino ...... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ... Palermo, Cagliari, Genoa,e Modena. Collegamenti in diretta con i campi della Serie B: ...Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e. Il palinsesto di ... Matteo Marceddu e Jeda ore 16:15 Serie B 34a Giornata: Ternana vs(diretta) Telecronaca: ...

Highlights: Umana Reyer Venezia–Openjobmetis Varese 92-81 ... Eurosport IT

Video e Highlights di Salernitana-Sassuolo 3-0. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2022/2023. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.Ternana - Venezia in diretta allo Stadio Libero Liberati. Il Ternana affronta il Venezia domenica 23 aprile 2023 alle ore 16.15 per il match valido per la 34° giornata di Serie B 2022-2023. Nell'ultim ...