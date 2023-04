Highlights e gol Alessandria-Cesena 0-1 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 23 aprile 2023) Glie le azioni salienti di0-1, match del girone B diC. Rimasti in 10 nella ripresa per un rosso a Corazza, la squadra di Toscano soffre ma riesce a portare a casa la vittoria grazie al sigillo finale di Chiarello che ha raccolto alla perfezione un cross di Mustacchio. Con questo risultato ilchiude al secondo posto e si qualifica al secondo turno dei playoff nazionali. Solo playout per l’. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.

All.: Baroni vedi anche Derby Milan - Inter, tutte le volte che si sono scontrate in Champions La cronaca di Monza - Fiorentina () I viola partono forte e segnano duenei primi 15 ...Nelle ultime cinque uscite hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitt1 realizzando 6e ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...Il video con glie idi Barcellona - Atletico Madrid 1 - 0 match valido per la 30esima giornata della Liga 2022/2023 . A regalare la vittoria e tre punti importantissimi agli azulgrana di Xavi è stato ...

Empoli Inter 0-3, gol e highlights: doppietta di Lukaku e rete di Lautaro Sky Sport

Missione compiuta. Il Milan batte il Lecce grazie alla doppietta di Rafael Leao e aggancia la Roma (in campo domani sera contro l’Atalanta) al quarto posto, ricacciando l’Inter a ...Barcellona - Atletico Madrid 1-0 highlights e gol: basta un gol di Ferran Torres alla squadra di Xavi per conquistare i 3 punti.