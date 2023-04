"Ha un suo sistema di potere". Conte frena sull'alleanza col Pd

In Campania, secondo il Bollettino delinformativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ... L'industria nelcomplesso programma 38mila entrate, di cui 22mila nella manifattura e 16mila ...A certificare la crisi è il report settimanale della , che con ilufficio studi ha tracciato una previsione credibile per il prossimo quinquennio. IL QUADRO Tra il 2023 e il 2027 il mercato del ...... è stato con Francesca Alagna, la sorella del commercialista di unamico, che gli ha dato una ... innanzitutto il 41 bis, e poi ildei pentiti. Non ci sono quasi più omicidi, non c'è un'...

Conte frena sul patto con il Pd: «Ha un suo sistema di potere. Sì al referendum contro le armi a Kiev» Corriere della Sera

Il gelo del presidente del M5S sui rapporti con il Partito democratico: "Servono cautela e prudenza. Solo pochi mesi fa volevano sbatterci fuori dal Parlamento" ...L’ex direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Alfredo Sbrana "Una collega validissima con immense capacità umane e professionali". Nata a Viareggio 55 anni fa, la Capovani è cresciuta a ...