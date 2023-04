(Di domenica 23 aprile 2023) Sono oltre 15.000 le presenze registrate in soli sei mesi alla mostra “. Sinfonia di arte immersiva” e i prossimi mesi si prospettano altrettanto intensi. Per l’anno in corso, infatti, sono stati stimati circa 9,6 milioni di presenze in Friuli (+11,1% rispetto agli 8.621.873 milioni registrati nel 2022) e 2,6 milioni di arrivi (+13,7% rispetto in confronto ai 2,28 milioni dell’anno precedente) (Fonte Demoskopika). A fronte dei numeri positivi registrati ad oggi e in vista dell’ondata di turisti stimata, TIARE Shopping ha scelto di prolungare “. Sinfonia di arte immersiva” realizzata all’interno dell’EmotionHall presso il Meeting Place di Villesseal 3 settembre 2023. Inoltre, per festeggiare i numeri da record, a partire dal 20 aprile...

... la trama Alla morte della sorella, Maria Altmann ( Helen Mirren ) viene a sapere di una battaglia legale contro il governo austriaco per il recupero di un famoso quadro di, il Ritratto ...Dalla 'Primavera' di Botticelli agli Uffizi al quadro dia Vienna: ecco gli episodi più significativi Anchefinisce al centro delle proteste per la crisi ambientale. La sua opera " ...Dall'assessore allo sport di Venezia arriva, poi, una proposta "innovativa", ovvero quella di vendere il quadro "La Giuditta" die di usare i ricavi per finanziare lo stadio, sostituendo ...

GUSTAV KLIMT, fino all'11 giugno promozione per entrare gratis Udine20 2020

Woman in gold racconta la storia vera di un'anziana che combatté con tutte le sue forze contro il governo autriaco per riappropriarsi di un'opera di Klimt che apparteneva alla sua famiglia e che fu tr ...Sono oltre 15.000 le presenze registrate in soli sei mesi alla mostra “GUSTAV KLIMT. Sinfonia di arte immersiva” e i prossimi mesi si prospettano altrettanto intensi. Per l’anno in corso, ...