I Ricordi del sono un testo conosciuto, ma un po' vagamente, un testo che viene citato, ma spesso come fosse un piccolo dizionario di citazioni. Spesso li si consulta

E non s'accorgono d'auspicare in fondo l'avvento d'una religione, che sia culto dell'utile, ... A legger la Storia del si crederebbe che nell'Italia rinascimentale, che si diceva ...

Guicciardini, nuova vita per i pensieri della crisi Il Manifesto

(Alias Domenica) Settant’anni dopo Spongano, Matteo Palumbo ci offre l’edizione e il commento dei «Ricordi» (Einaudi): un libro-galassia scritto «per capire». Di Jean-Louis Fournel ...Le collezioni del Bargello si arricchiscono di due preziosi e rarissimi tappeti egiziani mamelucchi, risalenti alla prima metà del Cinquecento ...