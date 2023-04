GTWC Europe | 3h Monza | doppietta BMW con ROWE Racing

(Di domenica 23 aprile 2023)BMW anella prima gara del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup.festeggia con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98, meritatamente a segno davanti all’auto gemella #998 di Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen ed alla Lamborghini #63 di Iron Lynx di Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper. BMW ha controllato la corsa sin dalla bandiera verde,e WRT hanno gestito il via con Phillip Eng #98 e Valentino Rossi #46. I due sono rimasti in prima e seconda piazza a lungo, due Safety Car hanno caratterizzato la prima fase dell’evento brianzolo.e l’auto del ‘Dottore’ dovranno presto fare i conti con la Mercedes #777 di GetSpeed, in scena con Maro Engel ...

...del Cavallino Rampante per disputare il primo appuntamento stagionale del GT World Challenge... nel 2022 aveva infatti vinto la 24 Ore di Spa - l'appuntamento centrale del- nella categoria ...Nielsen, dopo aver vinto il Ferrari Challenge Trofeo Pirellinel 2018, ha inanellato 51 vittorie tra vetture GT e prototipi mettendo in bacheca 7 titoli. L'ultimo in ordine temporale è il ...GT World Challenge- 3 Ore di Monza, gli orari tv Venerdì 21 aprile 17:00 - 18:00: Bronze Test Sabato 22 aprile 9:00 - 10:30: prove libere 13:40 - 15:10: Pre - Qualifiche Domenica 23 aprile 9:...

