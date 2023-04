Gruppo Wagner | l’ultima minaccia di Prigozhin | «Non faremo più prigionieri | uccideremo tutti»

(Di domenica 23 aprile 2023) Yevgeny, il capo del, ha dato ordine ai suoi mercenari di non catturaredi guerra. «sul campo di battaglia. Non fate piùdi guerra!»: sono queste le parole che ha utilizzato in un audio sul suo canale Telegram, ripreso anche dal Kyiv Independent. La decisione sarebbe stata presa a seguito di una presunta conversazione tra due soldati ucraini, diffusa sulTelegram dei mercenari, che discutevano di sparare a un prigioniero di guerra. Al momento, però, non si ha ancora certezza se l’audio tra i due militari sia vero o meno. Nei giorni scorsi due mercenari russi della compagnia avevano confessato a Vladimir Osechkin, fondatore dell’organizzazione russa per i diritti umani a Gulag.net, ...

Un ordine che va contro all'immagine che lo 'chef' di Vladimir Putin aveva voluto dare di sé in rapporto alla guerra. Prigozhin, duro comandante dei mercenari più violenti, che non ha rimorsi a mandar ...