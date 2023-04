Grecia | voto al fotofinish tra Nuova democrazia e Syriza

Bisogna avere uno stile, invece di andare inè andata in Puglia'. Interviene in difesa ... Per Gioffrè Maddalena è stata molto brava, ma a vincere la prova è Wax grazie anche aldi Michele ......20 giugno si farà il punto all'Assemblea generale che darà il via alla volata finale verso il... alcuni dei quali come Francia esarebbero orientati a votare per Riad: 'Abbiamo, e siamo ...: il premier annuncia elezioni a maggio Mitsotakis punta alla percentuale minima del 45%, ... Se non sarà possibile formare un nuovo governo dopo ildi maggio, saranno indette nuove elezioni ...

Grecia: sciolto il Parlamento, inizia la campagna elettorale Euronews Italiano

Con la dissoluzione del parlamento, nel Paese è iniziata la campagna elettorale, che si concluderà con le elezioni del 21 maggio.La Grecia ha riaperto ieri l'emissione del bond a 10 anni, offrendo una nuova tranche da 300 milioni di euro. Ecco a quali condizioni.