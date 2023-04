Gran Bretagna | scattato su tutti i telefoni nazionali il test per le emergenze | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) “Questo è unper le allerte di emergenza. Un nuovo servizio del governo britannico che vi avvertirà in caso diestreme nei dintorni”. Con questo messaggio dio, accompagnato da una sirena di allarme, è giunto suni del Regno Unito l’atteso warning per la prova su scala nazionale prevista per oggi alle 15 ora locale. Un’esercitazione sperimentale che ha coinvolto tutto il Paese e per la quale nell’immediato non si sono registrati problemi tecnici o intoppi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.