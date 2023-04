GP Olanda | Gara 2 SBK | Bautista conclude da dominatore assoluto

(Di domenica 23 aprile 2023) La contesa è finita esattamente come era iniziata. Con Alvaroin versione cannibale insaziabile che sbaraglia tutta la concorrenza cavalcando quel drago fiammeggiante della sua Ducati che conquista la vittoria numero 400 in questa categoria. Borgo Panigale è campione del mondo in carica grazie alle prestazioni del suo centauro iberico e il binomio vincente ha sottolineato come sarà difficile scalzare lo spagnolo (e la Nuvola Rossa) dal gradino più alto dei vari podi che si susseguiranno in giro per il mondo in questa annata di Superbike. Dopo aver vinto1 e Superpole Race, il numero uno si è preso l’enorme soddisfazione di vincere anche2 del GPdedicato alla SBK generando, sostanzialmente, il vuoto dietro ai tubi di scappamento della sua moto. Dietro al...

Come riportato da 'Calciomercato.it', ad essere coinvolto nella spiacevole situazione, ci sarebbe un guardalinea diGuardalinee colpito (LaPresse) - Calciomercato.itSiamo in, in un match della trentesima ... Immediata la decisione del direttore didi sospendere il match in maniera definitiva. E' questo ...È stata unamolto brutta, forse una delle peggiori nella mia carriera in termini di risultato. Il weekend è iniziato subito in salita con i problemi del venerdì ma devo ammettere di non aver mai ...

SBK 2023, oggi Superpole Race e Gara-2 del GP d'Olanda ad ... Sport Fanpage

Per Mo Farah, fuoriclasse britannico delle corse di lunga durata (in pista ha vinto l'oro olimpico nei 5000 e 10.000 a Londra e a Rio) quella di oggi a Londra, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ...Alvaro Bautista pigliatutto nel weekend di Superbike di Assen. In Olanda, lo spagnolo in sella alla Ducati trionfa anche in gara-2, dopo i successi in gara-1 e in Superpole Race. Completano il podio R ...