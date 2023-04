Governo | Ronzulli FI | ' governeremo 5 anni | se ne facciano una ragione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Sta prendendo forma l'idea di Paese che vogliamo. E questo sta avvenendo grazie adefficiente, ad una maggioranza compatta, a un'idea condivisa dell'Italia del futuro, al ruolo essenziale e di stimolo del nostro partito, componente concreto e leale della coalizione”. Lo afferma, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia, ad Altamura, nel corso del suo tour elettorale nella provincia di Bari. “Abbiamo promesso ai nostri elettori - prosegue - una rivoluzione pacifica: meno tasse, minore burocrazia, più semplificazione, maggiori servizi per i cittadini, per far tornare a crescere e a correre il nostro Paese, come merita. E stiamo mantenendo ogni singolo impegno preso. Ilè solido, la coalizione lavora in armonia. Le sinistre se neuna ...