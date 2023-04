Governo | Nordio | ' sono in piena sintonia | grazie a premier per avermi definito uomo giusto'

...Chigi si cerca di evitare di alzare ulteriormente i toni in questo primo 25 aprile sotto il... Guido Crosetto, sarà con Mattarella a Cuneo, il ministro della Giustizia, Carlo, ...È appena stata a Roma, dove ha incontrato i suoi omologhi Carloe Raffaele Fitto. Ministro ... Ilitaliano è in grado di capire da solo che in questa controversia legale l'Ungheria ha ...... confermato lo sciopero dei penalisti", intervista a Gian Domenico Caiazza Riforma della giustizia,cerca la tregua coi penalisti Avvocati penalisti contro Meloni: 'agli ordini delle ...

Caso Uss, il ministro Nordio in Parlamento: "Chiesi ai giudici di Milano di tenerlo in carcere" RaiNews

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Faccio parte di un Governo con il quale sono in piena sintonia e ringrazio anche la presidente Meloni per avermi definito l’uomo giusto al posto giusto per quanto riguarda ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia non si può fare in uno, due, tre mesi, capisco l’impazienza degli elettori e anche dei lettori per quello che può sembrare un ritardo, ma quando ...