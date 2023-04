Governo | Meloni posta foto con sorella Arianna | ' insieme a testa alta'

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "A, da sempre e per sempre". Così il premier Giorgiasu Instagram, doveunache la ritrae sorridente assieme alla, finita nei giorni scorsi al centro di un infuocato dibattito per una vignetta del Fatto Quotidiano che la vedeva protagonista.

... incontrare politici come Giorgiae Gianni Alemanno , e come parimenti, si sia mossa in sua ... Insomma il Papa stava rimodulandosi per tenere conto del nuovodi centro - destra. Lo ha ...Il ruolo decisivo dele del ministro Fitto è negli atti e nei fatti, così come la collaborazione istituzionale della Regione Puglia. L'acqua è un bene prezioso, una risorsa ambientale ...... l'associazione Coscioni contro il reato universale Gpa, non servono appelli ma un dibattito aperto che guardi alla tutela dei bambini e delle bambine Figli gay, l'Europa condanna. ...

Migliaia di persone in corteo in centro contro il governo Meloni: uova con vernice sulla Banca d'Italia PalermoToday

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “A testa alta, insieme, da sempre e per sempre”. Così il premier Giorgia Meloni su Instagram, dove posta una foto che la ritrae sorridente assieme alla sorella Arianna, fin ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La presidente Meloni e il centrodestra hanno fatto una campagna elettorale dicendo che avrebbero fermato gli sbarchi dei migranti. Ora vediamo che gli sbarchi non solo non ...