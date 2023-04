Golf | Lucas Herbert batte Aaron Cockerill alla seconda buca di spareggio in Giappone | Guido Migliozzi 23°

(Di domenica 23 aprile 2023) Si è appena concluso l’ISPS Handa Championship di Omitama, in, prima delle due tappe asiatiche di questa parte di stagione del DP World Tour. L’australiano, con un birdie (già sfiorato pochi minuti prima)diil canadesedopo che entrambi avevano chiuso a -15 quello che è il primo evento co-sanzionato anche dal circuito nipponico. Con questa vittoria(67 63 68 67, 265 colpi playoff a parte) sale al numero 42 del ranking mondiale. Terzo posto con -14 per lo scozzese Calum Hill, il più costante lungo tutto l’andamento del torneo con uno score che si compone di giri in 67 67 67 65. Alle sue spalle, a -13, il connazionale ...

Alle sue spalle con - 12 ci sono lo scozzese David Law e l'australianoHerbert, mentre i padroni di casa sperano in Rikuya Hoshino e Takumi Kanaya che sono quarti a - 11 insieme all'altro ...Sono tre i leader dell' ISPS Handa - Championship 2023 , in Giappone, a metà gara. Si tratta dello scozzese Grant Forrest (68 62), dell'australianoHerbert (67 63) e del thailandese Jazz Janewattananond (67 63), appaiati al comando con un totale di 130 ( - 10). Alle loro spalle, distante un solo colpo, il tedesco Maximilan Kieffer con 131 ( ...... con Koepka che ha recentemente vinto peraltro il LIVOrlando, affermandosi (fino ad ora) come ... i sudafricani Christiaan Bezuidenhout e Justin Walters, gli australianiHerbert e Brad ...

