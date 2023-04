Glicemia alta | i sintomi a cui fare attenzione e come curarla | così ti salvi la vita

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 23 aprile 2023) Se hai questistai attento, potresti avere laprevenire il diabete ecurarlo. Ecco i consigli I valori elevati di glucosio nel sangue rappresentano un problema comune che può comportare iperelevata. Questo può evolvere in diabete e avere conseguenze molto negative per i pazienti. Normalmente, i valori di glucosio a otto ore di distanza dal pasto dovrebbero essere tra 70 e 100 mg/dl.riconoscere se hai la(Unsplash) – grantennistoscana.itSe si supera la soglia di 125 mg/dl, il paziente potrebbe manifestare un prediabete, e oltre quella soglia si può parlare di diabete. Questa patologia è molto pericolosa per la salute e anche per la ...