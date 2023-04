(Di domenica 23 aprile 2023)ha cercato di essere protagonista, quarta Classica Monumento della stagione ciclistica. L’abruzzese si era presentato in Belgio forte di una buona condizione di forma e di una gamba, come aveva dimostrato quattro giorni faFreccia Vallone, quando chiuse in quinta posizione pedalando brillantemente sul micidiale Muro di Huy. Il capitano della Trek-Segafredo è infatti stato decisamente baldanzoso sulla Redoute, la cote simbolo della ribattezzata Doyenne. Sulla salita per eccellenza ha tenuto le ruote di Remco Evenepoel e Tom Pidcock, ma proprio nei pressi dello scollinamento non è riuscito a contenere la formidabile progressione del fuoriclasse belga, che ha fatto ...

Il ciclista belga è scattato sulla Cote de la Redoute , inizialmente inseguito da Tom Pidcock e dal nostro. Poi a 30 km dall'arrivo Evenepoel ha proseguito la sua azione irresistibile ...... col suo classico stile, esattamente come nel 2022, ed è arrivato con 1'06" su Pidcock e Buitrago , poi Healy, e via via fino al 13° posto di un buon, il migliore degli italiani, a ...... a poco più di trenta km dalla conclusione, il grande favorito della vigilia Remco Evenepoel attacca e prende il largo, lasciando alle sue spalle Tom Pidcock ed un ottimo. Sulle ...

Giulio Ciccone pimpante alla Liegi-Bastogne-Liegi. Ottimismo verso il Giro d'Italia

