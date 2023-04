Giubileo | Expo 2030 e Olimpiadi Meloni lavora per il triplete

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Caro direttore, Giorgia caput mundi. La premier mai avrebbe immaginato di essere chiamata in soccorso con tanto di berretta cardinalizia e cappello in mano da un segretario di Stato come Pietro Parolin e dal mitologico presidente del Cio Thomas Bach. L'obiettivo era chiedere una mano d'aiuto al Presidente del Consiglio per ildele per ledel 2026, data l'inezia sia dell'amministratore delegato di Milano-Cortina, il già giubilato Vincenzo Novari, sia dei sindaci di Roma, l'ex Virginia Raggi e Roberto Gualtieri. Parolin e Bach si sono resi conto della necessità immediata di un colpo d'ala che a quel punto non poteva che partire direttamente dal Primo Ministro in persona. E quindi, con una folta delegazione di ministri al seguito, ha incontrato Parolin in Vaticano nella Sala del Concistoro ...