Girona vs Real Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilcercherà di ottenere cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta amartedì 25 aprile sera. I Blancos, secondi in classifica, arrivano alla sfida dopo la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo di sabato pomeriggio, mentre il, decimo in classifica, ha perso 1-0 contro ilValladolid l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreEssendo stato promosso di nuovo nella Liga attraverso i playoff di Segunda Division, l’obiettivo principale delin ...