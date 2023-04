Giobbe Covatta fa 6 e spiega il riscaldamento globale

spiega il riscaldamento globale. Chi l'ha detto che i comici vogliono far ridere e basta Chi l'ha detto ...Si definisce un ottimista cronico. Però per mettere in scena uno spettacolo come 6° (Sei gradi),deve vedere anche un po' nero. Se non altro per la gigantesca domanda posta dallo show: che cosa accadrà se fra 100 anni raggiungeremo i fatidici sei gradi di temperatura in più Cosa ...CASALE MONFERRATO " Silvio Orlando, Simone Cristicchi,, Nicola Lagioia sono solo alcuni dei grandi nomi che arriveranno a Casale Monferrato per la nuova stagione del Teatro Municipale della città monferrina, organizzata dal Comune in ...

Uno spettacolo di: Giobbe Covatta e Paola Catella, al teatro al Garibaldi di Prato. Il riscaldamento globale è un disastro. Con la partecipazione di Ugo Gangheri.L’inaugurazione dell’85° Maggio Musicale Fiorentino e dell’87a Mostra dell’Artigianato; Il Cappello più bello per Corri la vita, la Domenica delle Bande, la Giornata ...