Ghosting | ecco le conseguenze a livello psicologico | “Chi sparisce in questo modo non si rende conto dei danni che provoca | prima di tutto a se stesso”

(Di domenica 23 aprile 2023) Non risponde più ai messaggi della chat né tantomeno alle chiamate. Scomparso nel nulla. Eppure, fino a poco fa sembrava al centro della relazione, sentimentale, di amicizia, o anche professionale. Un comportamento da fantasma, che in termini più scientifici viene detto “”. “È una modalità per non affrontare la fine di una relazione. Apparentemente le cose vanno bene, ma all’improvviso sisenza fornire alcuna spiegazione e senza dare più nessuna notizia di sé, lasciando il proprio partner in una situazione di totale sgomento e angoscia, in preda a infinite domande e dubbi che non troveranno mai risposta, gettandolo nell’incertezza più totale”, spiega la dottoressa Elisa Caponetti, psicologa clinica e forense, psicoterapeuta. “Un atteggiamento che attiva l’effetto contrario, perché la persona, sparendo nel nulla, lascia qualcosa di ...