Ghersini | la Lazio e il fischietto silenziato

Serve gente che sappia reggere l'urto, lo ha capito anche Rocchi , che pure aveva mandato un arbitro con 10 anni di anzianità fra A (3) e B (7):non solo non ha arginato, ma ha combinato una serie di disastri incredibili . Manca un rigore (non clamoroso, ma c'è), almeno un rosso se non due. Rilevazione tecnico disciplinare inesistente.Accade alla, domata, sottomessa e poi trafitta con pieno merito dal Torino , dopo aver ... La direzione dirichiama l'esperimento, fatto nella città tedesca di Bohmte, di eliminare i ...- Torino, Marelli boccia- Torino, i precedenti dicon le due squadre. Erano solo due con lai precedenti di, entrambi all'Olimpico: una vittoria, ...

Ghersini ok in Lazio-Torino, niente rigori su Hysaj e Pedro La Gazzetta dello Sport

La gestione arbitrale di Davide Ghersini non è piaciuta alla Lazio. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri usa parole forti contro il fischietto di Genova: “L’arbitraggio è stato discu ...Il palleggio lezioso e imbelle è una sindrome a cui può andare incontro una squadra assuefatta alla vittoria. Accade alla Lazio, domata, sottomessa e poi trafitta con pieno merito dal Torino, dopo ave ...